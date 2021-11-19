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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig ekiplerinin Yusuf Sarı ilgisi!

Yıldız isim transferin gözdesi! Fırtına...
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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Kariyerini Trabzonspor'da sürdüren ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Sarı'ya Süper Lig ekiplerinin ilgisi sürüyor. Bordo-mavililerde yönetim, 22 yaşındaki oyuncuyla yeni mukaleve imzalamak istiyor. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un genç oyuncularından Yusuf Sarı için Süper Lig ekiplerinin ilgisi artıyor.

haber61net'in haberine göre; Süper Lig devinin genç oyuncularından Yusuf Sarı için Süper Lig ekiplerinin ilgisi artıyor. A Milli Takım kadrosuna da çağrılan gurbetçi ismin talipleri arasında Başakşehir, Adana Demirspor, Alanyaspor gibi kulüpler var. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ekstra bir yerli kanat transferi yapılmadan Yusuf'un ayrılmasına kesinlikle izin vermeyeceği öğrenildi. Yönetim, başarılı futbolcuyla sözleşme yenileme görüşmelerini de hızlandırdı.

Avcı o transferde ısrarcı! Yeniden gündemde... haberin devamı

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