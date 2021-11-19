19 Kasım 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı onay verdi! Irakli Azarovi...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte çıkış sürerken, devre arasında gerçekleşmesi planlanan transferlerde ortaya çıkmaya devam ediyor. Bordo-mavililer bu doğrultuya göre yeniden gündemine sol bek Irakli Azarovi'yi aldı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı onay verdi! Irakli Azarovi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 Giriş Tarihi: 19.11.2021

Fırtına'nın sezon başında kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Irakli Azarovi'nin bir kez daha izlendiği ortaya çıktı. Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre bordo-mavili ekibin futbolcu izleme komitesinin Gürcistan'ın İsveç'i 2-0 yendiği maça 11'de başlayan 19 yaşındaki sol bek hakkında hakkında raporlar tuttuğu ifade edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı onay verdi! Irakli Azarovi...

Dinamo Batumi kulübü yönetiminin sezon başında sürekli fiyat artırması nedeniyle bu transferden vazgeçen Trabzonspor yönetim kurulunun, teknik ekibe sunulacak rapor sonucunda 1.79 boyundaki savunmacı için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı netlik kazanacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı onay verdi! Irakli Azarovi...

BRADARIC VE PELLEGRINI
Yaz transfer döneminde scout ekibi, Azarov için "İnanılmaz bir potansiyeli var. Kadromuza katabilirsek büyük bir iş başarırız" şeklinde görüş bildirmiş ve bunun üzerine harekete geçilmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı onay verdi! Irakli Azarovi...

Bu konuda teknik ekibin kararına göre yeniden Gürcü ekibinin kapısı çalınabilir. Ancak yönetim, sol bek için Lille'nin 21 yaşındaki Hırvat sol beki Bradaric ve Juventus'un 22 yaşındaki İtalyan sol beki Luca Pellegrini'nin yanı sıra Sivassporlu Uğur Çiftçi ile de görüşüyor. Ayrıca Yunanistan ve Polonya'da da sol bek arayışı sürüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı onay verdi! Irakli Azarovi...

HER YERDE OYNUYOR
Sol bek dışında orta saha ve ön liberoda da görev yapabilen Azarovi, alt kategorilerde 30 kez Gürcistan Milli Takımı'nda oynadı. A Milli Takım'da da 6 kez yer alan oyuncunun Batumi kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı onay verdi! Irakli Azarovi...

IRAKLI AZAROVI KİMDİR?
21 Ocak 2002 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Batum'da doğdu. 19 yaşındadır. Futbola da şehrin ve ülkenin en büyük takımlarından Dinamo Tiflis alt yapısında başladı. Ocak ayında Dinamo Batumi'ye transfer oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı onay verdi! Irakli Azarovi...

Dinamo Tiflis'te 14, Dinamo Batumi'de ise 26 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol 5 asist yaparak dikkat çekti. Gürcistan milli takımlarını tüm kategorilerde 31 kez terletip 2 gol sevinci yaşadı. Kariyerinde Gürcistan Kupası zaferi bulunuyor. Piyasa değeri ise 250 bin Euro.

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