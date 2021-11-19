TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı onay verdi! Irakli Azarovi...

Bu konuda teknik ekibin kararına göre yeniden Gürcü ekibinin kapısı çalınabilir. Ancak yönetim, sol bek için Lille'nin 21 yaşındaki Hırvat sol beki Bradaric ve Juventus'un 22 yaşındaki İtalyan sol beki Luca Pellegrini'nin yanı sıra Sivassporlu Uğur Çiftçi ile de görüşüyor. Ayrıca Yunanistan ve Polonya'da da sol bek arayışı sürüyor.