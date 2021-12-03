Egemen Korkmaz keşfetti! Trabzonspor Karagümrük'ün genç sağ beki Fatih Mehmet Ekinci'yi gündemine aldı!
Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan eski futbolcu Egemen Korkmaz, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün altyapısında ter döken Fatih Mehmet Ekinci'yi beğendi. Korkmaz, genç oyuncuyu canlı izledi İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Ara transferde nokta isimler alarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, genç yetenekleri de takibi sürdürüyor. Bu konuda ilk ciddi adım önceki gün gerçekleşti. Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre scout ekibinin önerdiği isimlerden birisi olan Fatih Mehmet Ekinci'yi, antrenör Egemen Korkmaz'ın canlı olarak izlediği öğrenildi.
Yenikapı Tesisleri'nde oynanan Karagümrük U19-Trabzonspor U19 maçına giden Egemen Korkmaz'ın bu ziyaretinin nedeni ortaya çıktı. Genç antrenörün Karagümrük takımında forma giyen 18 yaşındaki sağbek Fatih Mehmet Ekinci'yi izlediği ve çok beğendiği ortaya çıktı. Güçlü fiziği ve hücum bindirmeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Fatih Mehmet Ekinci, aynı zamanda Karagümrük'ün A takımı ile de idmanlara çıkıyor. Karagümrük U19 takımının Trabzonspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada 87 dakika sahada kalan Fatih Mehmet Ekinci, bu sezon oynanan 5 lig maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.
FATİH MEHMET EKİNCİ KİMDİR?
9 Kasım 2003 tarihinde dünyaya gelen Fatih Mehmet Ekinci, Karagümrük'ün U19 takımında forma giyiyor. Sağ bek mevkisinde görev yapan genç gutbolcu, orta sahanın sağında ve zaman zaman da sol bekte oynayabiliyor. 18 yaşındaki yıldız adayı, U19 Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.
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