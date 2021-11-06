Beşiktaş - Trabzonspor derbisi öncesi dikkat çeken istatistik! Pjanic ile Hamsik...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazılarda Miralem Pjanic ve bordo-mavililerde Marek Hamsik, kulüp kariyerleri boyunca 18. kez birbirine rakip olacak. İşte detaylar...

Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor derbisi, yıldızların düellosuna sahne olacak. Trabzonspor'da Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik, Beşiktaş'ta Teixeira, Ghezzal, Pjanic, kilit oyuncular olarak göze çarpıyor.

Yıldız futbolcular Hamsik ve Pjanic kariyerlerinde defalarca bu tip kritik maçlara çıktılar.

Pjanic ile Hamsik, kariyerleri boyunca 18. kez birbirine rakip olacaklar. Pjanic'li Roma, Hamsik'li Napoli ile İtalya'da 10 kez karşılaşırken, iki yıldızın da takımları 4'er kez kazandı. 2 maç berabere bitti. Pjanic'in Juventus'ta olduğu dönemde ise Torino ekibi 3 galibiyet aldı. Hamsik'in kaptanlığını yaptığı Napoli 2 defa kazandı, yine 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

34 yaşındaki Hamsik, Napoli'de en çok forma giyen (520) ve en çok gol atan oyuncu (121) olarak tarihe geçti, 3 de kupa kazandı. 31 yaşındaki Pjanic, Juventus'ta 4'ü lig olmak üzere 7 kupa kaldırırken, Barcelona'da da kupa şampiyonluğu yaşadı.

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