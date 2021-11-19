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TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı başarının sırrını paylaştı! "Bizi ayakta tutan şey..."

Avcı başarının sırrını paylaştı! Bizi ayakta tutan şey...
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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Trabzonspor’un sırrını ‘Oyun formasyonundan kopmamak’ olarak gösteren Abdullah Avcı, “5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik. Formasyon bizi ayakta tuttu” dedi. Keyif alan ve keyif veren bir takım olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Son dakikaya kadar pes etmeyen bir takımız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Soruları da cevaplayan tecrebeli hoca, bugüne kadarki başarılarının en önemli sırrının oyun formasyonundan kopmamak olduğunu belirterek, "Takım golü yiyor formasyona devam ediyor, atıyor devam ediyor. Bizi ayakta tutan şey formasyon. 5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik" dedi. Fotomaç'ın haberine göre, Avcı, Gaziantep FK maçında tribünlerin tamamen dolmasını istediğini de belirterek, "Taraftar bizim için güç. Taraftarlarımız bizimle beraber savunma yapacak, bizimle beraber hücum edecek. Yerel oyuncuların elinden tutsunlar, düştüklerinde kaldırsınlar. Gerçekten desteklerini fazlasıyla arkamızda hissediyoruz ve sonunda horonu beraber oynayacağız" şeklinde konuştu.

SAHADA PES ETMEYEN BİR TAKIM OLDUK

Avcı, sezona başlarken, "İyi ki Trabzonspor var" denilen bir oyun oynatacaklarını söylediğini hatırlatarak, "Keyif alan ve keyif veren bir takım Trabzonspor. Ve hepsinden önemlisi son dakikaya kadar pes etmeyen bir takımız" ifadesini kullandı. 58 yaşındaki teknik adam, şampiyonluk hasretinin bir baskı oluşturup oluşturmadığı konusuyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Geçmişteki yükleri sırtımıza almanın anlamı yok. Buranın sorumluluğu ve duygusu çok fazla. Ben daha iyisini nasıl yapabiliriz daha pragmatik sonuç nasıl alabiliriz ona odaklanıyorum."

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