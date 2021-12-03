TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı sol beki buldu! Tymoteusz Puchacz...
Süper Lig'in lideri konumunda bulunan Trabzonpsor'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Özellikle sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen bordo mavililerin, Bundesliga'da şans bulmakta zorlanan 22 yaşındaki Tymoteusz Puchacz için Union Berlin'e ocak ayında kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.
Trabzonspor'da ara transfer için çalışmalar sürüyor. Sol beke takviye planlayan bordo-mavililer, Sassuolo takımından Kyriakopoulos dışında daha önce gündeme gelen Polonyalı Tymoteusz Puchacz'la ilgileniyor. 22 yaşındaki solbek için resmi girişim yapılacağı öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Union Berlin'in sezon başında kadrosuna kattığı 1999 doğumlu sol bek hakkında scout ekibi ile teknik heyetin raporu olumlu. Alman ekibine kiralama teklifi yapılacağı belirlendi.
7 MAÇTA 2 ASİST
Yabancı kontenjanındaki 97 doğumlu ya da daha küçük bir oyuncu hakkını da dolduracak olan Puchacz, Bundesliga'da şans bulamazken 5'i Konferans Ligi maçı olmak üzere toplam 7 kez Union Berlin forması giydi. 2 asist gerçekleştirdi.
Lech Poznan'dan sezon başında 2.5 milyon euro bonservis bedeli ile Alman ekibine transfer edilen Puchacz, Polonya Milli Takımı'nda 10 kez görev yaptı.
Yunus Emre SEL
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