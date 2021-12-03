TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı sol beki buldu! Tymoteusz Puchacz...

7 MAÇTA 2 ASİST

Yabancı kontenjanındaki 97 doğumlu ya da daha küçük bir oyuncu hakkını da dolduracak olan Puchacz, Bundesliga'da şans bulamazken 5'i Konferans Ligi maçı olmak üzere toplam 7 kez Union Berlin forması giydi. 2 asist gerçekleştirdi.