Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı’dan futbolcularına: Bugüne nasıl geldiysek...

HIZ VE YARDIMLAŞMA



Abdullah Avcı, motivasyon konuşması haricinde taktik yönden de öğrencilerine seslendi. Başarılı çalıştırıcı bordo-mavili oyuncuları "İsabetli pas bizim için çok önemli. Topun kıymetini iyi bilin. Topu hızlı şekilde çevirin. Rakibi ancak bu şekilde eksik yakalayabiliriz. Herkes saha içinde birbiriyle yardımlaşsın. Takım yardımlaşmasını geçmiş maçlardaki gibi yapmaya devam edeceğiz. Top kayıplarına dikkat edin. 1 saniye bile çok önemli. Planımız, sistemimiz değişiyor" sözleriyle uyardı.

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