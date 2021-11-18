18 Kasım 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı'dan futbolcularına: Bugüne nasıl geldiysek...

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Avcı futbolcularına, "Bugüne nasıl geldiysek bundan sonra da aynı güçlü mantalite ile sahada olacaksınız" dedi.

Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı’dan futbolcularına: Bugüne nasıl geldiysek...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Trabzonspor, milli ara öncesinde 5'te 5 yaparak liderliğin keyfini sürüyordu. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı da konsantrasyon kaybına karşılık öğrencileriyle kısa toplantılar yapıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre usta çalıştırıcı dünkü antrenmanda da bir konuşma gerçekleştirdi. Abdullah Avcı "Kaldığımız yerden aynı motivasyonla devam edeceğiz. Bugüne kadar nasıl geldiysek bundan sonra da aynı mantalite ile sahada olacağız" ifadelerini kullandı. Herkesten yeniden lige odaklanmasını istedi.

Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı’dan futbolcularına: Bugüne nasıl geldiysek...

HIZ VE YARDIMLAŞMA

Abdullah Avcı, motivasyon konuşması haricinde taktik yönden de öğrencilerine seslendi. Başarılı çalıştırıcı bordo-mavili oyuncuları "İsabetli pas bizim için çok önemli. Topun kıymetini iyi bilin. Topu hızlı şekilde çevirin. Rakibi ancak bu şekilde eksik yakalayabiliriz. Herkes saha içinde birbiriyle yardımlaşsın. Takım yardımlaşmasını geçmiş maçlardaki gibi yapmaya devam edeceğiz. Top kayıplarına dikkat edin. 1 saniye bile çok önemli. Planımız, sistemimiz değişiyor" sözleriyle uyardı.

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