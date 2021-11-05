TRABZONSPOR HABERLERİ: Beşiktaş maçı öncesi Bakasetas sevinci!
Süper Lig'de geride kalan 11 haftanın ardından liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da Bakasetas sevinci yaşanıyor. Bordo-mavililerin Yunan yıldızı sakatlığını tamamen atlatırken Beşiktaş maçında sahaya ilk 11'de çıkacak. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.
Antrenmana sakatlığı bulunan Gervinho katılmazken, Bruno Peres ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Fotomaç2ın derlediği habere göre hafta başından itibaren dinlendirilmeli bir tedavi programı uygulanan Bakasetas ise dün takımla çalıştı.
GOL SİGORTALARI
Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, gol yollarında Bakasetas ve Nwakaeme'ye güveniyor. Bakasetas, ligde 11 haftalık periyot sonunda 7 golle bordo-mavililerin en skorer ismi olurken, Nwakaeme de 5 golle takımına en çok gol katkısı yapan ikinci isim. Müthiş ikili daha önce Beşiktaş filelerini de havalandırdı. Bakasetas 2, Nwakaeme ise 3 kez Kartaml'ın filelerini sarstı.
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