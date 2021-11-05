TRABZONSPOR HABERLERİ: Beşiktaş maçı öncesi Bakasetas sevinci!

GOL SİGORTALARI

Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, gol yollarında Bakasetas ve Nwakaeme'ye güveniyor. Bakasetas, ligde 11 haftalık periyot sonunda 7 golle bordo-mavililerin en skorer ismi olurken, Nwakaeme de 5 golle takımına en çok gol katkısı yapan ikinci isim. Müthiş ikili daha önce Beşiktaş filelerini de havalandırdı. Bakasetas 2, Nwakaeme ise 3 kez Kartaml'ın filelerini sarstı.

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