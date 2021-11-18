Galatasaray efsanesi Hayrettin Demirbaş'tan şampiyonluk yorumu! "Favori..."

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Hayrettin Demirbaş, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Demirbaş favorinin Trabzonspor olduğunu belirtirken, derbi tahminini de açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz kalecilerinden Hayrettin Demirbaş, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in çok kaliteli bir lig olmadığını söyledi.

"Büyük kulüplerimiz her sene yeni yapılanmaya giriyorlar. Çok transfer yapıyorlar" diyen 58 yaşındaki Demirbaş, "Takım oturuncaya kadar 10-12 hafta geçiyor. Bazı yerde treni kaçırıyoruz. Bazı yerde sonradan gazla gidiyoruz. Maalesef futbolumuzda yeni yapılanma, yeni transferler nedeniyle kadro oturmuyor. Çok verimli görmüyorum" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA TAKIMLAR NOKTA TRANSFERLER YAPIYORLAR"

Avrupa kulüplerinin transfer politikasını doğru bulduğunu ifade eden Hayrettin Demirbaş, "Avrupa'da bakıyorum takımlara, en fazla 2-3 futbolcu alıp nokta transfer yapıyorlar. Bizde her sene 7-8 kişi, 10 kişi geliyor. Sonra da 'Gençleştirme yaptık, yeni kadro kurduk' diyorlar. Hep bir bahanemiz var ama ligimizin kalitesi de ortada. Bu kadar transfere göre bakıyorsun, oynanan futbolun temposu düşük. Ligimiz çok kaliteli bir lig değil. Yazık oluyor. Verilen, harcanan paralara mı diyeyim, kendi çocuklarımıza mı? Hepsi büyük sıkıntı. Bunların hep planlanması lazım. Maalesef plan, program yok" dedi.

GALATASARAY'DA EFSANELEŞTİ

Futbola Altay'da başlayan Hayrettin Demirbaş, 1986 yılında transfer olduğu Galatasaray'da toplam 11 yıl görev yaptı. Demirbaş, uzun yıllar kalesini koruduğu sarı-kırmızılı kulüpte 4 kez Süper Lig şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Kupası, 5 kez de Süper Kupa sevinci yaşadı. Galatasaray'ın efsane kalecileri arasına ismini yazdıran Hayrettin Demirbaş, "Galatasaray'da oynayan her kaleci efsanedir" diyerek sarı-kırmızılı kulübe olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

"DERBİDE İYİ OLAN KAZANSIN"

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde favori olmadığını ifade eden Demirbaş, "Derbilerin nasıl biteceği belli olmuyor, iyi olan kazansın" yorumu yaptı.

Futbolu bıraktıktan sonra kaleci antrenörlüğü ve teknik direktörlük kariyerine başlayan Hayrettin Demirbaş, bu sezon şampiyonluk yarışında şu an için Trabzonspor'un favori olduğunu dile getirdi.

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