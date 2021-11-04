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Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti!

Fırtına’da derbi hazırlıkları sürüyor!
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Trabzonspor, Süper Lig’in 12’nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Yarın sabah saatlerinde yapacağı idman ile hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, saat 16.30'da da özel uçakla İstanbul'a hareket edecek. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma koşusunun ardından pas çalışması ve dinamik ısınma hareketleri yapıldı.

5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman şut çalışması ile son buldu.

Yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, saat 16.30'da da özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

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