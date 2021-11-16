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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor!

Fırtına’da Gaziantep mesaisi sürüyor!
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenmanda koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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