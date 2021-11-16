Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber! Gaziantep FK maçında...
Süper Lig'de namağlup lider olan Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber geldi. Yunan yıldızın Gaziantep maçında kesin olarak oynamayacağı, Karagümrük maçında ise oynamasının zor olduğu öğrenildi. (TS spor haberleri)
Ligde liderliğin keyfini yaşayan Trabzonspor 'un en büyük hücum silahı Bakasetas'tan iyi haberler gelmedi. Yunanistan'da bulunan ve iç yan bağlarında gerilme olduğu için tedavi gören oyuncunun bugün gelmesi beklenirken, geç kalabileceği ifade edildi.
61 Saat'in haberine göre; Beşiktaş maçındaki sakatlığı sonrasında milli arayı ülkesinde değerlendiren Bakasetas'ın Gaziantep maçında kesin olarak oynamayacağı, Karagümrük maçında ise oynamasının zor olduğu öğrenildi.
Bakasetas'ın Adana Demir maçıyla geri dönmesi bekleniyoır.
Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanan ve son oynanan Malta karşılaşmasında görev yapmayan Hamsik'in ise bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacağı vurgulandı.
SIOPIS DİNLENDİ
Yunanistan Milli Takımı'nın İspanya karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve son oynanan Kosova karşılaşmasında görev yapamayan Siopis de dinlenmiş olarak Trabzonspor'a katılacak. Karadeniz ekibi, bugün saat 18.00'den itibaren Gaziantep maçının hazırlıklarına devam edecek.
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