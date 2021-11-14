14 Kasım 2021, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ın Edin Visca inadı! Bir kez daha görüşme yapılacak...

Süper Lig'de en yakın ralipleriyle puan farkını açan Trabzonspor'da gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Bordo-mavililer bu doğrultuya göre Daha önce 3 defa görüşme gerçekleştirdiği Visca için Başakşehir Kulübü ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ın Edin Visca inadı! Bir kez daha görüşme yapılacak...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Trabzonspor ezeli rakiplerine fark attığı sezonda kusursuz yolculuğunu sürdürmek istiyor. Çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'nun yerine mutlaka bir kanat oyuncusu gelecek. Fotomaç'ın derlediği habere göre Teknik direktör Abdullah Avcı yönetime 3 isimden oluşan listesini verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ın Edin Visca inadı! Bir kez daha görüşme yapılacak...

İlk sırada kariyerini Real Betis'te sürdüren Cristian Tello var 30 yaşındaki oyuncu için hem Real Betis ile hem de bonservisinin yüzde 25'ini elinde bulunduran Barcelona ile temaslar kısa süre içinde başlayacak. Ancak bordo-mavililer tek bir isme saplanıp kalmayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ın Edin Visca inadı! Bir kez daha görüşme yapılacak...

AVANTAJLARI ÇOK

Karadeniz ekibinde Abdullah Avcı'nın çok istediği bir diğer oyuncu ise eski öğrencisi Edin Visca. Daha önce 3 defa Trabzonspor'un kapısından dönen Boşnak yıldız bu sefer transferinin olumlu sonuçlanmasını istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ın Edin Visca inadı! Bir kez daha görüşme yapılacak...

Avcı'nın tecrübeli futbolcuda ısrar etmesinin ana nedeni adaptasyon sorunu yaşamayacak olması. 10 yıldır Süper Lig'de Başakşehir forması giyen 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye'yi çok iyi tanıması bu aşamada önde tutuluyor. Listeye giren sürpriz isim ise Carlos Vela. Ünlü isim için nabız yoklanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ın Edin Visca inadı! Bir kez daha görüşme yapılacak...

BİTMEYEN SEVDA

Fırtına'nın gündemindeki Edin Visca sahada ne vereceği garanti bir isim. Skora sürekli şekilde etki etmesi de bordomavililer için onu cazip kılıyor. Geçen sezon sonunda kontratını 5 yıl uzatan Visca için Başakşehir'in isteyeceği bonservis bedeli tek sorun. Bu aşılırsa Visca gelecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ın Edin Visca inadı! Bir kez daha görüşme yapılacak...

BU SEZON NE YAPTI?

Edin Visca, Süper Lig'de bu sezon 12 karşılaşmada boy gösterdi. Son 2 maçta 2 defa ağları havalandırdı. 7 asistle de bu kategoride lider durumda.

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