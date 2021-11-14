TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ın Edin Visca inadı! Bir kez daha görüşme yapılacak...

İlk sırada kariyerini Real Betis'te sürdüren Cristian Tello var 30 yaşındaki oyuncu için hem Real Betis ile hem de bonservisinin yüzde 25'ini elinde bulunduran Barcelona ile temaslar kısa süre içinde başlayacak. Ancak bordo-mavililer tek bir isme saplanıp kalmayacak.