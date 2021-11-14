Trabzonspor'dan çifte kanat hamlesi! Carlos Vela ve Cristian Tello...
Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da Gervinho'nun sakatlığının ardından kanat bölgesi için arayışlara hız verildi. Buna göre bordo-mavililer, Carlos Vela ve Cristian Tello listenin başına ekledi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre bordo-mavililer Cristian Tello ve Carlos Vela için devreye girdi.
MENAJERLER İSPANYA'YA GİDECEK
Trabzonspor Kulübü adına menajerler Cristian Tello pazarlıkları için önümüzdeki hafta İspanya'ya gidecek.
Burada hem Real Betis hem de Barcelona ile pazarlık masasına oturulacak. Sözleşmesi sezon sonu bittiği için uygun bir bedelle transferi yüksek ihtimal olarak görülüyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Cristian Tello, Real Betis formasını ligde 8, Avrupa Ligi'nde 1 defa taşıdı. Sadece 1 golü var, asisti bulunmuyor. 9 maçta 1 defa ilk 11 başladı.
VELA BOMBASI
Bordo-mavili ekibin gündemindeki isimlerden biri de Carlos Vela. 32 yaşındaki oyuncu Arsenal'den Real Sociedad'a geçtikten sonra kariyerini iyice parlattı.
Birçok Avrupa devini peşinde koşturmasına rağmen 3 yıl önce sürpriz şekilde rotasını ABD'ye çevirdi ve Los Angeles FC'ye transfer oldu.
VELA 11 GOLE KATKI YAPTI
Carlos Vela, ABD Ligi'ne bu sezon 20 karşılaşmaya çıktı. 15 defa mücadelelere 11'de başladı. Rakip fileleri 6 defa sarstı. Takım arkadaşlarına 5 de asist yaptı.
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