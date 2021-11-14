14 Kasım 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan çifte kanat hamlesi! Carlos Vela ve Cristian Tello...

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da Gervinho'nun sakatlığının ardından kanat bölgesi için arayışlara hız verildi. Buna göre bordo-mavililer, Carlos Vela ve Cristian Tello listenin başına ekledi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor’dan çifte kanat hamlesi! Carlos Vela ve Cristian Tello...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre bordo-mavililer Cristian Tello ve Carlos Vela için devreye girdi.

Trabzonspor’dan çifte kanat hamlesi! Carlos Vela ve Cristian Tello...

MENAJERLER İSPANYA'YA GİDECEK

Trabzonspor Kulübü adına menajerler Cristian Tello pazarlıkları için önümüzdeki hafta İspanya'ya gidecek.

Trabzonspor’dan çifte kanat hamlesi! Carlos Vela ve Cristian Tello...

Burada hem Real Betis hem de Barcelona ile pazarlık masasına oturulacak. Sözleşmesi sezon sonu bittiği için uygun bir bedelle transferi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Trabzonspor’dan çifte kanat hamlesi! Carlos Vela ve Cristian Tello...

BU SEZON NE YAPTI?

Cristian Tello, Real Betis formasını ligde 8, Avrupa Ligi'nde 1 defa taşıdı. Sadece 1 golü var, asisti bulunmuyor. 9 maçta 1 defa ilk 11 başladı.

Trabzonspor’dan çifte kanat hamlesi! Carlos Vela ve Cristian Tello...

VELA BOMBASI

Bordo-mavili ekibin gündemindeki isimlerden biri de Carlos Vela. 32 yaşındaki oyuncu Arsenal'den Real Sociedad'a geçtikten sonra kariyerini iyice parlattı.

Trabzonspor’dan çifte kanat hamlesi! Carlos Vela ve Cristian Tello...

Birçok Avrupa devini peşinde koşturmasına rağmen 3 yıl önce sürpriz şekilde rotasını ABD'ye çevirdi ve Los Angeles FC'ye transfer oldu.

Trabzonspor’dan çifte kanat hamlesi! Carlos Vela ve Cristian Tello...

VELA 11 GOLE KATKI YAPTI

Carlos Vela, ABD Ligi'ne bu sezon 20 karşılaşmaya çıktı. 15 defa mücadelelere 11'de başladı. Rakip fileleri 6 defa sarstı. Takım arkadaşlarına 5 de asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına’da gözler Nwakaeme’de! İlk görüşme olumlu geçti... Fırtına'da gözler Nwakaeme'de! İlk görüşme olumlu geçti...
Fırtına’nın Visca inadı! O detay dikkat çekti... Fırtına'nın Visca inadı! O detay dikkat çekti...
Uğurcan’a sürpriz talip! Altay... Uğurcan'a sürpriz talip! Altay...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör