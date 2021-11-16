Süper Lig'in 12. haftası itibarıyla lider konumda bulunan Trabzonspor, en yakın takipçisine 7 puan fark attı. Bu sezon hiç yenilgi yüzü görmeyen bordo mavililer, yeni rekorlar kırmak için önümüzdeki haftaları bekliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, en yakın takipçilerine 7 puanlık fark atarak ligde yeni bir rekora imza atmış durumda. Fotomaç'ın haberine göre, bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyerek ilklere imza atan Karadeniz devi yeni rekorlar kırmak için de önümüzdeki haftaları bekliyor. Fırtına, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri olan G.Saray'a 9, F.Bahçe ve Beşiktaş'a 10 puanlık fark atarak önemli bir puan aralığına da imza attı.



2 TAKIM BULUNUYOR

Lig tarihinde 9 puan farkı kapatıp şampiyon olabilen 2 takım bulunuyor. 1997-98'de G.Saray,16'ncı haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde yer alıyordu. Söz konusu haftada sarı-lacivertlilerin 39 puanı bulunurken Cimbom ise 30 puanda kalmıştı. Ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını kapatan sarı-kırmızılılar sezon sonu 4 puan farkla şampiyonluk ipini göğüsledi.

BU SEZON ÇOK BAŞKA

Ligin 12'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 2012 yılının mart ayından bu yana ligde ilk kez Beşiktaş'ı üst üste 2 deplasman maçında mağlup etti. Teknik direktör Abdullah Avcı ise Süper Lig kariyerinde ilk kez Beşiktaş'ı üst üste 2 deplasman maçında yenmeyi bildi.

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