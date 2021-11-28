28 Kasım 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu!

F. Karagümrük-Trabzonspor maçının VAR’ı belli oldu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak.

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