Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak.

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