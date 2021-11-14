TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da gözler Nwakaeme'de! İlk görüşme olumlu geçti...
Süper Lig'de namağlup lider olan Trabzonspor'da gözler Nwakaeme ile yapılacak görüşmeye çevrildi. Bordo-mavililer Nijeryalı futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Devam eden görüşmeler olumlu ilerliyor. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un H.Beer Sheva'dan renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme kısa sürede adını kulüp efsaneleri arasına yazdırdı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Nijeryalı yıldız şimdiden Şota Arveladze, Jean-Marie Pfaff, Davor Vugrinec, Jaja, Gustavo Colman, İbrahima Yattara, Oscar Cardozo gibi isimlerle birlikte anılıyor.
Bordo-mavililer onu çok sevdi, o da bordo mavilileri... Ve bu karşılıklı sevda bir süre daha devam edecek. Trabzonspor kontrat yılında olan 32 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Kağıda dökülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Nwakaeme, Fırtına'da devam etmeyi planlıyor
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