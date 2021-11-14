14 Kasım 2021, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da gözler Nwakaeme'de! İlk görüşme olumlu geçti...

Süper Lig'de namağlup lider olan Trabzonspor'da gözler Nwakaeme ile yapılacak görüşmeye çevrildi. Bordo-mavililer Nijeryalı futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Devam eden görüşmeler olumlu ilerliyor. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’da gözler Nwakaeme’de! İlk görüşme olumlu geçti...
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Trabzonspor'un H.Beer Sheva'dan renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme kısa sürede adını kulüp efsaneleri arasına yazdırdı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Nijeryalı yıldız şimdiden Şota Arveladze, Jean-Marie Pfaff, Davor Vugrinec, Jaja, Gustavo Colman, İbrahima Yattara, Oscar Cardozo gibi isimlerle birlikte anılıyor.


TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’da gözler Nwakaeme’de! İlk görüşme olumlu geçti...

Bordo-mavililer onu çok sevdi, o da bordo mavilileri... Ve bu karşılıklı sevda bir süre daha devam edecek. Trabzonspor kontrat yılında olan 32 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Kağıda dökülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Nwakaeme, Fırtına'da devam etmeyi planlıyor

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