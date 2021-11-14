TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’da gözler Nwakaeme’de! İlk görüşme olumlu geçti...

Bordo-mavililer onu çok sevdi, o da bordo mavilileri... Ve bu karşılıklı sevda bir süre daha devam edecek. Trabzonspor kontrat yılında olan 32 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Kağıda dökülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Nwakaeme, Fırtına'da devam etmeyi planlıyor

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