14 Kasım 2021, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Gervinho'nun yerine bomba transfer! Andreas Skov...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de namağlup lider konumda yer alan Trabzonspor'da yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'nun yerine arayışlar sürüyor. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle mutlu sona ulaşmak isteyen bordo-mavililer, golcü futbolcusu Andreas Cornelius'un önerisiyle Bologna forması giyen Andreas Skov'u gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Gervinho’nun yerine bomba transfer! Andreas Skov...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Gervinho'dan sakatlığı nedeniyle uzun süre yararlanamayacak olan bordo-mavililerde yönetim, deneyimli futbolcunun yerine bir süredir arayışlarını sürdürüyordu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Gervinho’nun yerine bomba transfer! Andreas Skov...

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Trabzonspor, Bologna'nın 21 yaşındaki futbolcusu Andreas Skov'un peşine düştü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Gervinho’nun yerine bomba transfer! Andreas Skov...

6 AYLIK TEKLİF YAPILACAK!
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Andreas Cornelius'un önerdiği 21 yaşındaki futbolcu için harekete geçen bordo-mavililer, 6 aylık bir kiralama teklifi ile Bologna'nın kapısını çalacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Gervinho’nun yerine bomba transfer! Andreas Skov...

ANDREAS SKOV OLSEN KİMDİR?
22 Aralık 1999'da Danimakra'nın Hillerod kentinde dünyaya gelen Olsen, futbola Nordsjalland altyapısında başladı. 2017 yılında Danimarka'nın U18, U19 ve U21 kadrolarında kendine yer bulan genç oyuncu, aynı yıl yetiştiği kulübün formasıyla ilk resmi maçına çıktı. A Takım'a yükseldiği 2017/2018 sezonunda çok fazla dakika bulamasa da, ülkesinin alt yaş takımları adına 18 maçta 6 gole imza attı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Gervinho’nun yerine bomba transfer! Andreas Skov...

2018/2019 sezonu ise Skov Olsen'in çıkış yaptığı dönem oldu. Tüm kulvarlarda 44 kez takımının formasını giyen kanat forvet, 26 gol atıp 6 da asist yaparak dikkatleri topladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Gervinho’nun yerine bomba transfer! Andreas Skov...

Performansıyla göz dolduran genç futbolcu, 2019 yılında İtalya Serie A'nın yolunu tuttu. Bologna, Andreas Skov'u 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Danimarkalı oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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