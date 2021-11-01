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TRABZONSPOR HABERLERİ - Kritik gollerin adamı Nwakaeme

Kritik gollerin adamı Nwakaeme
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, attığı kritik gollerle bu sezon takımına önemli puanlar kazandırdı. Tek farkla kazanılan Sivasspor, Giresunspor ve Çaykur Rizespor maçlarında galibiyeti getiren golleri kaydetti. Ayrıca 2-2 biten Galatasaray karşılaşmasında beraberlik sayısı da Nwakaeme'den geldi.

Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, attığı kritik gollerle bu sezon takımına önemli puanlar kazandırdı. Tek farkla kazanılan Sivasspor, Giresunspor ve Çaykur Rizespor maçlarında galibiyeti getiren golleri kaydetti. Ayrıca 2-2 biten Galatasaray karşılaşmasında beraberlik sayısı da Nwakaeme'den geldi. 32 yaşındaki yıldız, bu sezon takımına şimdiye kadar 10 puanlık katkı sağladı. Böylece Trabzonspor'un ezeli rakiplerine puan cetvelinde fark atmasında başrolü oynayan isimlerden biri oldu. Abdullah Avcı da sezonun geri kalanında 'Sihirbaz' lakaplı oyuncusuna çok güveniyor.

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