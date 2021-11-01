TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Yusuf Sarı'ya motivasyonu konuşması! İşte o sözler

Bordo-mavili ekipte Gervinho'nun şok sakatlığı sonrası devre arasına kadar bir kanat Yusuf Sarı'ya emanet… Teknik direktör Abdullah Avcı bu sezon daha içeride oynayan Abdülkadir Ömür'ün buradaki performansından çok memnun. Bu sebeple onu kanatta kullanmak istemiyor. Formayı burada Yusuf Sarı'ya verecek.

Bordo-mavili ekipte Gervinho'nun şok sakatlığı sonrası devre arasına kadar bir kanat Yusuf Sarı'ya emanet… Teknik direktör Abdullah Avcı bu sezon daha içeride oynayan Abdülkadir Ömür'ün buradaki performansından çok memnun. Bu sebeple onu kanatta kullanmak istemiyor. Fotomaç'ın haberine göre Avcı, formayı burada Yusuf Sarı'ya verecek. Usta hoca, genç oyuncusuyla görüşme gerçekleştirdi. Avcı "Sana güveniyorum. Kaliteni biliyorum. Şimdi onu bir kez daha hepimize gösterme vakti geldi" ifadelerini kullandı. Yusuf Sarı da hocasına garanti verdi.

ALTERNATİFİ DORUKHAN

Trabzonspor'da Abdullah Avcı kanat rotasyonunda ilk sırada Yusuf Sarı'yı düşünüyor. Yusuf'tan performans alamazsa B Planı da hazır. Bruno Peres'in yokluğunda sağ bekte başarılı performans sergileyen Dorukhan Toköz de Brezilyalı futbolcu sahalara dönünce ön tarafa kayabilir.

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