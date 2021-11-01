01 Kasım 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Yusuf Sarı'ya motivasyonu konuşması! İşte o sözler

Avcı’dan Sarı’ya motivasyonu konuşması! İşte o sözler
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.11.2021

Bordo-mavili ekipte Gervinho'nun şok sakatlığı sonrası devre arasına kadar bir kanat Yusuf Sarı'ya emanet… Teknik direktör Abdullah Avcı bu sezon daha içeride oynayan Abdülkadir Ömür'ün buradaki performansından çok memnun. Bu sebeple onu kanatta kullanmak istemiyor. Formayı burada Yusuf Sarı'ya verecek.

Bordo-mavili ekipte Gervinho'nun şok sakatlığı sonrası devre arasına kadar bir kanat Yusuf Sarı'ya emanet… Teknik direktör Abdullah Avcı bu sezon daha içeride oynayan Abdülkadir Ömür'ün buradaki performansından çok memnun. Bu sebeple onu kanatta kullanmak istemiyor. Fotomaç'ın haberine göre Avcı, formayı burada Yusuf Sarı'ya verecek. Usta hoca, genç oyuncusuyla görüşme gerçekleştirdi. Avcı "Sana güveniyorum. Kaliteni biliyorum. Şimdi onu bir kez daha hepimize gösterme vakti geldi" ifadelerini kullandı. Yusuf Sarı da hocasına garanti verdi.

ALTERNATİFİ DORUKHAN

Trabzonspor'da Abdullah Avcı kanat rotasyonunda ilk sırada Yusuf Sarı'yı düşünüyor. Yusuf'tan performans alamazsa B Planı da hazır. Bruno Peres'in yokluğunda sağ bekte başarılı performans sergileyen Dorukhan Toköz de Brezilyalı futbolcu sahalara dönünce ön tarafa kayabilir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına’da Gervinho’nun alternatifi hazır! Devre arasında... Fırtına'da Gervinho'nun alternatifi hazır! Devre arasında...
Kritik gollerin adamı Nwakaeme Kritik gollerin adamı Nwakaeme
Gervinho’dan sakatlık sonrası ilk açıklama geldi! Gervinho'dan sakatlık sonrası ilk açıklama geldi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör