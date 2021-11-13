13 Kasım 2021, Cumartesi

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan müthiş istatistik! Son 5 sezonda...

Fırtına’dan müthiş istatistik! Son 5 sezonda...
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in ilk 12 haftasında topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla rakiplerine en fazla puan farkı yapan lider oldu. (TS spor haberi)

En yakın rakipleri Hatayspor ve Konyaspor'un 7 puan önünde 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig'de son 5 sezonun en başarılı takımı.

Hürriyet'in haberine göre; bordo mavililer aynı zamanda söz konusu periyotta, takipçilerine en fazla puan farkı atan ekip konumunda. Ligde en son 2016-17 sezonunda Medipol Başakşehir, 12. haftayı 30 puanla kapatırken, ikinci sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkı sadece 2 idi.

Sonraki 5 sezonun ilk 12 haftasında en fazla puan toplayan takım, 2018-19'da 27 puana erişen Başakşehir oldu.

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