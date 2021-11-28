Karagümrük Trabzonspor maçı CANLI (Karagümrük Ts canlı izle) | Karagümrük Trabzonspor şifresiz izle

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. 14. haftaya namağlup lider giren bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak kritik bir virajı dönmek istiyor. Son 2 maçından 4 puan çıkaran Karagümrük ise Trabzonspor karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Karagümrük - Trabzonspor maçıyla ilgili tüm bilgileri ve Karagümrük - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Ligde 13 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak 33 puanla namağlup lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Adnan, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius

LİGDE 264 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 264 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

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