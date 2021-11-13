TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan transfer harekatı! Gervinho'nun boşluğu Cristian Tello ile dolacak
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışını lider götüren Trabzonspor, devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor. Takımın yıldız oyuncularından Gervinho'nun sakatlığının ardından o bölge için arayışlara giren bordo mavililer, Cristian Tello isminde yoğunlaştı. İşte detaylar...
Fırtına'da devre arası transfer operasyonu erken başladı... Sezon başında, Peres, Siopis, Hamsik, Gervinho ve Cornelius gibi tecrübeli ve dünya yıldızı isimlere yönelen bordo-mavililer şampiyonluğu istediğini göstermişti. Karadeniz devi kısa vadede bu hamlelerin sonuçlarını aldı ve Süper Lig'de 12. hafta sonunda en yakın rakibi Hatay'a 7, ezeli rakiplerinden G.Saray'a 9, F.Bahçe ve Beşiktaş'a ise 10'ar puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu.
Fırtına sezon sonunda ipi göğüslemek için de devre arasında yapacağı takviyeler için şimdiden kolları sıvadı. İşini şansa bırakmak istemeyen Abdullah Avcı'nın ekibi eksikleri belirledi. Öncelikle gönderilecek isimlerle hem kontenjan hem de bütçe açılması planlanıyor.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; Çaykur Rize karşısında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan 34 yaşındaki Gervinho'nun sözleşmesinin dondurulması bekleniyor. Yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yaşı gereği sahalara formda dönmesi zor gözüken Fildişili'nin yerine düşünülen ilk isim ise sezon başında da gündeme gelen ancak kadroya katılamayan Cristian Tello...
Bonservisinin yüzde 25'i Barcelona'da yüzde 75'i de Real Betis'te olan İspanyol futbolcu için girişimler yeniden başladı. Yönetim, yetkili bir menajeri görüşmeler yapması için İspanya'ya gönderiyor. Önce Betis ardından da Barça ile masaya oturulacak. 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması pazarlıklarda Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.
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