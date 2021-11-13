Bonservisinin yüzde 25'i Barcelona'da yüzde 75'i de Real Betis'te olan İspanyol futbolcu için girişimler yeniden başladı. Yönetim, yetkili bir menajeri görüşmeler yapması için İspanya'ya gönderiyor. Önce Betis ardından da Barça ile masaya oturulacak. 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması pazarlıklarda Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.

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