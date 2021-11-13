13 Kasım 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: İtalyan gazeteciden transfer itirafı! "Mert Çetin'in geleceği takım..."

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları kapsamında sol bek, sol açık ve stoper için arayışlar sürüyor. Bu doğrultuya göre bordo-mavililer Helles Verona'da fazla forma şansı bulamayan Mert Çetin için harekete geçti. İşte transfere dair son detaylar... (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ: İtalyan gazeteciden transfer itirafı! Mert Çetin’in geleceği takım...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Süper Lig 'in zirvesini tek başına domine eden ve en yakın rakibi Hatayspor'a 7 puan fark atan Trabzonspor 'da ocak ayı için transfer çalışmaları başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: İtalyan gazeteciden transfer itirafı! Mert Çetin’in geleceği takım...

Sol bek, stoper ve kanat pozisyonlarına takviye yapmaya hazırlanan bordo mavililer, stoper transferi için gündemine Verona'da forma giyen milli stoper Yıldırım Mert Çetin'i aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: İtalyan gazeteciden transfer itirafı! Mert Çetin’in geleceği takım...

GİRİŞİM YAPILACAK

Trabzonspor, sezon öncesi de ilgilendiği Yıldırım Mert Çetin'i transfer listesine ekledi. Fırtına, 24 yaşındaki savunmacı için girişimlere başlayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: İtalyan gazeteciden transfer itirafı! Mert Çetin’in geleceği takım...

İTALYAN GAZETECİ FOTOMAÇ'A KONUŞTU

Hellas Verona'ya yakınlığı ile bilinen gazeteci Tommaso Badia, Mert Çetin transferi ile ilgili gelişmeleri Fotomac.com.tr editörlerinden Kemal Tamtürk'e açıkladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: İtalyan gazeteciden transfer itirafı! Mert Çetin’in geleceği takım...

Verona'da bu sezon sadece 2 maçta forma giymesine dikkat çeken Badia, "Mert Çetin Verona'dan ayrılacak. Verona'da forma giyemediği için ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: İtalyan gazeteciden transfer itirafı! Mert Çetin’in geleceği takım...

Trabzonspor'a transferi konusunda da konuşan Badia, "Trabzonspor istenilen rakamı verebilirse bu transfer gerçekleşir" dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: İtalyan gazeteciden transfer itirafı! Mert Çetin’in geleceği takım...

Badia, Mert Çetin transferinini 3,4 milyon Euro'ya tamamlanacağını da aktardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: İtalyan gazeteciden transfer itirafı! Mert Çetin’in geleceği takım...

ROMA'DAN 8 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Ağustos 2019'da 4.3 milyon Euro'ya Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin'i sezon öncesinde Verona 8 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

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