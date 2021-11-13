TRABZONSPOR HABERLERİ: İtalyan gazeteciden transfer itirafı! "Mert Çetin'in geleceği takım..."
Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları kapsamında sol bek, sol açık ve stoper için arayışlar sürüyor. Bu doğrultuya göre bordo-mavililer Helles Verona'da fazla forma şansı bulamayan Mert Çetin için harekete geçti. İşte transfere dair son detaylar... (TS spor haberleri)
Süper Lig 'in zirvesini tek başına domine eden ve en yakın rakibi Hatayspor'a 7 puan fark atan Trabzonspor 'da ocak ayı için transfer çalışmaları başladı.
Sol bek, stoper ve kanat pozisyonlarına takviye yapmaya hazırlanan bordo mavililer, stoper transferi için gündemine Verona'da forma giyen milli stoper Yıldırım Mert Çetin'i aldı.
GİRİŞİM YAPILACAK
Trabzonspor, sezon öncesi de ilgilendiği Yıldırım Mert Çetin'i transfer listesine ekledi. Fırtına, 24 yaşındaki savunmacı için girişimlere başlayacak.
İTALYAN GAZETECİ FOTOMAÇ'A KONUŞTU
Hellas Verona'ya yakınlığı ile bilinen gazeteci Tommaso Badia, Mert Çetin transferi ile ilgili gelişmeleri Fotomac.com.tr editörlerinden Kemal Tamtürk'e açıkladı.
Verona'da bu sezon sadece 2 maçta forma giymesine dikkat çeken Badia, "Mert Çetin Verona'dan ayrılacak. Verona'da forma giyemediği için ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'a transferi konusunda da konuşan Badia, "Trabzonspor istenilen rakamı verebilirse bu transfer gerçekleşir" dedi.
Badia, Mert Çetin transferinini 3,4 milyon Euro'ya tamamlanacağını da aktardı.
ROMA'DAN 8 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Ağustos 2019'da 4.3 milyon Euro'ya Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin'i sezon öncesinde Verona 8 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.
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