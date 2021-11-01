TRABZONSPOR HABERLERİ - Beşiktaş derbisinde kim oynayacak? Denswil ve Hüseyin Türkmen...

Trabzonspor'da Edgar Ie'nin Çaykur Rizespor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşmesi Abdullah Avcı'yı zora soktu. Daha önce Vitor Hugo'nun kırmızı kart görmesinin ardından Alanyaspor deplasmanında Hüseyin Türkmen görev yapmıştı. Ancak o da kırmızı görünce, Kayserispor'a karşı Edgar Ie'nin partneri Ahmetcan Kaplan olmuştu. Şimdi Edgar yok ve Avcı, Hugo ile birlikte kimi oynatacağını düşünüyor. Hüseyin bir türlü beklenilen seviyeye çıkamadı. Stefano Denswil'in oynaması halinde ise iki sol ayaklı stoper forma giyecek. Bu da yerleşim sıkıntısı ve oyun kurulumunda problem oluşturabilir. Avcı ve kurmayları doğru isimle birlikte taktiği kurmaya çalışıyor.

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