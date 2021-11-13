Trabzonspor taraftarları arasında son günlerde en çok konuşulan konu Edin Visca oldu. Hemen her transfer sezonunda ismi Trabzonspor ile anılan oyuncunun bu dönemde yeniden gündeme gelme sebebi ise bordo-mavili takımın bir sağ kanat arayışı içerisinde olması...