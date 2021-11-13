TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da flaş Visca gelişmesi! Ocak ayında...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de ilk 12 haftayı namağlup zirvede geçen Trabzonspor'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar hızlandı. Birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan bordo-mavililerde Edin Visca ile ilgili iddialar yeniden alevlendi. İşte Boşnak yıldızın transferiyle ilgili son gelişmeler... (TS spor haberi)
Trabzonspor taraftarları arasında son günlerde en çok konuşulan konu Edin Visca oldu. Hemen her transfer sezonunda ismi Trabzonspor ile anılan oyuncunun bu dönemde yeniden gündeme gelme sebebi ise bordo-mavili takımın bir sağ kanat arayışı içerisinde olması...
Geçtiğimiz sezon başında da ismi gündeme gelen ancak Başakşehir'in satmaya yanaşmadığı oyuncu için Trabzonspor'un devre arasında bir hamle yapma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.
TEMAS KURULMADI
61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor yöneticileri, Visca için herhangi bir hamleleri olmadığını söylerken Başakşehir cephesinden de aynı açıklamalar geldi. İstanbul ekibinin yetkilileri de Visca'nın sembol isimlerden birisi olduğunu ve satış listesinde yer almadığını belirtti.
EMRE BELÖZOĞLU DA BIRAKMAK İSTEMİYOR
İki kulüpten gelen bu açıklamaların yanı sıra Emre Belözoğlu'nun da oyuncuyu bırakma düşüncesinde olmadığı belirtilirken sürecin ilerleyen günlerde değişip değişmeyeceği ise merak konusu.
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