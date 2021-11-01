01 Kasım 2021, Pazartesi

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Gervinho Fransa'da ameliyat olacak

Gervinho Fransa’da ameliyat olacak
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları Gervinho kararını verdi. Fildişi Sahilli oyuncu ameliyatını Fransa'da olacak. 34 yaşındaki oyuncunun çapraz bağları daha önce de kopmuş ve Fransa'da operasyon geçirmişti.

Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları Gervinho kararını verdi. Fildişi Sahilli oyuncu ameliyatını Fransa'da olacak. 34 yaşındaki oyuncunun çapraz bağları daha önce de kopmuş ve Fransa'da operasyon geçirmişti. Gervinho aynı doktorun ameliyatını yapmasını istedi. Trabzonspor Sağlık Kurulu, ameliyatı gerçekleştirecek doktor ve sonrasında uzun sürecek tedavi döneminde kendisiyle ilgilenecek fizyoterapistlerle sürekli iletişimde olacak.
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