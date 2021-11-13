TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'a Ajax kancası! Altay Bayındır...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in ilk 12 haftasında topladığı 30 puanla namağlup zirvede yer alan Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı transfer etmek istediği konuşulan Ajax'ta analiz ekibinin, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçını yerinden takip ettiği ve bordo-mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır için scout ekibine olumlu rapor verdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Şampiyonlar Ligi'nde 24 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş'a konuk olacak Ajax'ın analiz ekibi, Beşiktaş - Trabzonspor maçını analiz etti... Bordo-mavililerin 2-1 kazandığı maçla ilgili analiz ekibi, İstanbul'a üst turu garantilemiş olmanın verdiği avantajla yedek takımla gelinmesini önerdi.

Ajax analiz ekibi, aynı dönemde oynanacak diğer maçlar için konsantrasyonun daha üst seviyede tutulmasını önerdi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; analiz ekibinin sürprizi ise Uğurcan Çakır'la oldu.