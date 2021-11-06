SPOR HABERLERİ - Kesenin ağzını açtılar! Beşiktaş ve Trabzonspor'dan dev galibiyet primi

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 12. haftasındaki dev maçta Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına sayılı saatler kala her iki kulübün yönetimi de futbolculara galibiyet primi verme kararı alırken, oyunculara verilecek ücret de ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi) (TS spor haberi)

BEŞİKTAŞ'IN PRİMİ 25 BİN TL Fanatik'in haberine göre; dev karşılaşma öncesinde takımına güven duyduğunu belirten Çebi, galibiyet primini ise kişi başı 25 bin TL olarak belirledi.