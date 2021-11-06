SPOR HABERLERİ - Kesenin ağzını açtılar! Beşiktaş ve Trabzonspor'dan dev galibiyet primi
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 12. haftasındaki dev maçta Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına sayılı saatler kala her iki kulübün yönetimi de futbolculara galibiyet primi verme kararı alırken, oyunculara verilecek ücret de ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi) (TS spor haberi)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor mücadelesi öncesinde dün Nevzat Demir Tesisleri'nde takımla bir araya geldi.
BEŞİKTAŞ'IN PRİMİ 25 BİN TL
Fanatik'in haberine göre; dev karşılaşma öncesinde takımına güven duyduğunu belirten Çebi, galibiyet primini ise kişi başı 25 bin TL olarak belirledi.
TRABZONSPOR'DAN 40 BİN TL
Zorlu Vodafone Park deplasmanında Trabzonspor Yönetimi, takımı yalnız bırakmayacak. Galibiyet için özel bir prim belirlenmezken, daha önce büyük maçlarda takıma adam başı 40 bin TL prim dağıtılması kararlaştırılmıştı.
Ancak takımın kazanması halinde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrasındaki gibi soyunma odasına inip rakamı artırabilir.
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