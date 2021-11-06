07 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

SPOR HABERLERİ - Kesenin ağzını açtılar! Beşiktaş ve Trabzonspor'dan dev galibiyet primi

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 12. haftasındaki dev maçta Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına sayılı saatler kala her iki kulübün yönetimi de futbolculara galibiyet primi verme kararı alırken, oyunculara verilecek ücret de ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi) (TS spor haberi)

SPOR HABERLERİ - Kesenin ağzını açtılar! Beşiktaş ve Trabzonspor’dan dev galibiyet primi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor mücadelesi öncesinde dün Nevzat Demir Tesisleri'nde takımla bir araya geldi.

SPOR HABERLERİ - Kesenin ağzını açtılar! Beşiktaş ve Trabzonspor’dan dev galibiyet primi

BEŞİKTAŞ'IN PRİMİ 25 BİN TL

Fanatik'in haberine göre; dev karşılaşma öncesinde takımına güven duyduğunu belirten Çebi, galibiyet primini ise kişi başı 25 bin TL olarak belirledi.

SPOR HABERLERİ - Kesenin ağzını açtılar! Beşiktaş ve Trabzonspor’dan dev galibiyet primi

TRABZONSPOR'DAN 40 BİN TL

Zorlu Vodafone Park deplasmanında Trabzonspor Yönetimi, takımı yalnız bırakmayacak. Galibiyet için özel bir prim belirlenmezken, daha önce büyük maçlarda takıma adam başı 40 bin TL prim dağıtılması kararlaştırılmıştı.

SPOR HABERLERİ - Kesenin ağzını açtılar! Beşiktaş ve Trabzonspor’dan dev galibiyet primi

Ancak takımın kazanması halinde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrasındaki gibi soyunma odasına inip rakamı artırabilir.

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