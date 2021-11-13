13 Kasım 2021, Cumartesi

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Namağlup Fırtına kasasını doldurdu!

Namağlup Fırtına kasasını doldurdu!
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Spor Toto Süper Lig'de 12 hafta sona ererken Trabzonspor 9 galibiyet, 3 beraberlik alarak 30 puanla namağlup olarak liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer ayrıca bu performansıyla kasasını da doldurdu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, 12. hafta sonunda namağlup lider durumda. Bordo-mavililer sportif başarılarıyla kasasını da dolduruyor. Fotomaç'ın haberine göre; Ekonomik girdi sağlayan Trabzonspor, galibiyet başına 2 milyon 700 bin TL, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin TL gelir elde etti. 9 galibiyette 24 milyon 300 bin TL alan Karadeniz devi, 3 beraberlikle ise 4 milyon 200 bin TL kazandı. Fırtına bu sezon 28 milyon 500 bin TL'lik gelirle bu alanda da lider.

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