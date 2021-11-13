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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdülkadir Ömür kendini buldu!

Abdülkadir Ömür kendini buldu!
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta oynanan Galatasaray derbisinde bordo-mavili taraftarlardan tepki gören Abdülkadir Ömür, gözyaşlarıyla sahayı terk etmişti. 22 yaşındaki oyuncu, bu maçtan sonra Fırtına'nın vazgeçilmez ismi oldu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Abdülkadir Ömür, son haftalarda coştu. 22 yaşındaki orta saha, 4. haftadaki Galatasaray derbisinde taraftarın tepkisi nedeniyle sahaya gözyaşları ile terk etmişti. Bu, dönüm noktası oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı'nın ısrarla forma vermeye devam ettiği bordo-mavili futbolcu, son 4 haftada daha fazla süre alarak takımına katkı sağladı. Beşiktaş'a attığı golle 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı. Ligin ilk 12 haftalık bölümünde 11 maçta 649 dakika görev yapan Ömür, 1 gol attı. Ligde 108 karşılaşmada görev yapan 1.68 boyundaki yıldız, 14 kez fileleri havalandırdı.

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