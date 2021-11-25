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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Doğuhan Aral Şimşir hamlesi! Sona gelindi

Fırtına’dan genç gurbetçi hamlesi! Transferde sona gelindi
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta itibarıyla namağlup lider konumda olan Trabzonspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bordo-mavililerin son olarak Danimarka temsilcisi Midtylland'da forma giyen gurbetçi oyuncu Doğuhan Aral Şimşir ile ilgilendiği ve transferde sona geldiği kaydedildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor, devre ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililerin hedefindeki isimlerden birinin de FC Midtjylland'da forma giyen Doğuhan Aral Şimşir olduğu öğrenildi.

Haber61'in haberine göre; Trabzonspor scout ekibinin 2 yıldır takip ettiği Türk asıllı Danimarkalı futbolcu için görüşmeleri hızlandırırken transferde sona gelindi.

Devre arası 3 nokta transfer yapmak isteyen ve bunun dışında yetenekli genç futbolcuları da kadrosuna katmayı hedefleyen bordo mavililerin bu noktada Doğuhan Aral Şimşir'i de kadroya katmak istediği belirtildi.

19 yaşındaki sol kanat UEFA Gençler Ligi 2. Turunda Trabzonspor - FC Midtjylland eşleşmesinde Trabzon'da oynadığı futbolla da herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Öte yandan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in de yetenekli futbolcuyu transfer listesine eklediği daha önce basına yansımıştı.

DOĞUHAN ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?

19 Haziran 2002'de Danimarka'da dünyaya gelen Türk asıllı futbolcu FC Midtjylland'da oynuyor.

Asıl mevkisi sol kanat olan, forvet ve sağ kanat olarak da forma giyebilen Doğuhan, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor.

Danimarka'da HB Köge Altyapısından yetişen genç yetenek 2017'de FC Midtjylland'ın altyapısına katıldı. Burada alt kategorilerde forma giyen Doğuhan Aral, 2021 yılında A takıma yükseldi.

Bu yıl özellikle Uefa Gençlik Ligi'nde oynadığı 4 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç sol kanat bu sezon toplam 13 maçta 9 gol 2 asistle oynadı. Doğuhan Aral, Trabzonspor U19 takımına da 1 gol attı.

Performansıyla Danimarka Milli Takımı'nın alt kategorilerine de sürekli çağrılan futbolcu, U16'da 9 maç (3 gol), U17'de 9 maç (2 gol), U18'de 2 maç ve U19'da 1 maçta şans buldu.

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