11 Kasım 2021, Perşembe

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'dan Mame Diouf bombası!

Mame Diouf bombası! Transferde randevu detayı…
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Süper Lig'de lider durumda bulunanTrabzonspor, ocak ayı için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililer, Hatayspor'un golcüsü Mame Diouf'u kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı yıl kadroya dahil edilen ve Akdeniz ekibinin yukarılarda kalmasını sağlayan Mame Diouf'un, Trabzonspor'un radarına girdiği iddia edildi.

YÖNETİM VE AVCI HEMFİKİR!

Sezon sonunda Hatayspor'la olan sözleşmesi bitecek olan Diouf'ı ara transfer döneminde ucuz bir maliyetle kadrosuna katmayı düşünen Karadeniz ekibinde, yönetim ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın konuyu masaya yatırdığı belirtildi. Tarafların transfer için hemfikir olduğu kaydedilirken, bordo-mavili yöneticilerin Senegalli oyuncunun menajeriyle randevu ayarladığı iddia edildi.

TECRÜBELİ GOLCÜ

61 Saat'in haberine göre daha önce Premier Lig, Bundesliga ve Norveç'te forma giyen Mame Diouf, Avrupa'da adından sıkça söz ettirdi. Son olarak kariyerinde Türkiye sayfası da açan golcü futbolcu, Hatayspor'da yıldızlaştı. Akdeniz ekibinde toplamda 49 müsabakada forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 24 gol atarken; 6 da gol pası verdi.

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