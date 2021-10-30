TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi "İki penaltı kararı da..."
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Rizespor'u ağırladı. Bordo mavili takım 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak kritik bir galibiyet aldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar ise karşılaşmanın ardından bordo mavili takımın ve hakemin performanslarını değerlendirdi. İşte o sözler...
AHMET ÇAKAR - ŞANS DEĞİL KALİTE
Son iki haftada alınan galibiyetler, tüm Trabzonspor camiasına 'Bu sene acaba o sene mi' dedirtiyor. Geçen hafta, Göztepe'yi İzmir'de kazanmayı hak etmedikleri bir futbolla yendiler. Dün gece ise hak etmediler diyemem ama fazla pozisyon bulmadan hatta belki de Rizespor'un daha fazla pozisyon bulduğu maçı kazanmayı bildiler. Üstelik mağlup duruma düşmüşlerdi.
Haklı bir penaltı ile Rizespor öne geçti, devre biterken de yine haklı bir penaltı ile Trabzon beraberliği yakaladı. Baskı var… Özellikle Abdülkadir ve Hamsik'in oyunu yönlendirmesi var, topa sahip olma var… Ama hızlı oynayamayan ve fazla pozisyon üretemeyen bir Trabzonspor da var. İlk yarıda bunu çok net gördük.
İkinci yarı, 'Reis Nwakaeme' oyuna girdi! Reis diyorum; gerçekten Trabzonspor için çok şey ifade ediyor. İleride topu saklayabilmesi, bu arada arkadaşlarının ileri çıkmasını sağlaması, fırsatçılığı ile Trabzonspor'un lideri! Maçı da o aldı.
Sonuçta Trabzonspor iyi de oynasa kazanıyor, iyi oynamasa da kazanıyor. Bu tür galibiyetler kazanma alışkanlığını pekiştiriyor ve şampiyonluk yarışında ciddi puanlar getiriyor. Hakem Halil Umut Meler'i çok beğendim. Fevkalade iyi maç yönetti. İki penaltıda da haklı. İkisinde de kol kapalı ama el dirsekten yukarı kalkmış durumda. Tebrik ediyorum.
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