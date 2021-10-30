TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi "İki penaltı kararı da..."

Haklı bir penaltı ile Rizespor öne geçti, devre biterken de yine haklı bir penaltı ile Trabzon beraberliği yakaladı. Baskı var… Özellikle Abdülkadir ve Hamsik'in oyunu yönlendirmesi var, topa sahip olma var… Ama hızlı oynayamayan ve fazla pozisyon üretemeyen bir Trabzonspor da var. İlk yarıda bunu çok net gördük.