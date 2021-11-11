TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı heyecanı!

Bunun üzerine birçok taraftar, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar Lille'den kiralanmasını istedi. Ancak en dikkat çekici nokta ise bu paylaşımı genç yıldızın menajeri Adem Cebeci ile ağabeyi Cihan Yazıcı'nın beğenmesi oldu.