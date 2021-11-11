11 Kasım 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı heyecanı!

Süper Lig'de namağlup lider olan Trabzonspor'da devre arası takviyeleri şekillenmeye başlarken sürpriz bir gelişme yaşandı. Yüreğini Koy Ortaya isimli bir taraftar platformu, 24 yaşındaki Yusuf Yazıcı'ya 'geri dön' çağrısı yaptı. Bu paylaşımı genç yıldızın ağabeyi de beğendi. (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı heyecanı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Yüreğini Koy Ortaya isimli bir taraftar platformunun sosyal medyadan yaptığı paylaşım, Yusuf Yazıcı fitilini ateşledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı heyecanı!

Yusuf'a yönelik yapılan paylaşımda, "Hayallerinin en büyüğü kalbinde duruyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre o da gönül verdiğin bordo-mavi forma ile şampiyonluk hayali. Yarım kalan hayalini tamamlamak için yuvana dön kaptan. Beraber yaşayalım sevinçlerin en özelini" denildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı heyecanı!

Bunun üzerine birçok taraftar, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar Lille'den kiralanmasını istedi. Ancak en dikkat çekici nokta ise bu paylaşımı genç yıldızın menajeri Adem Cebeci ile ağabeyi Cihan Yazıcı'nın beğenmesi oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı heyecanı!

Bu hareket ailesi ve menajerinin de geri dönüşü istediği şeklinde yorumlandı. Yönetim ise şu an için böyle bir çalışmanın olmadığını dile getirdi.

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