11 Kasım 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
17. SIRADAN 4. SIRAYA
Karadeniz devi, söz konusu sezonda Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 32 Süper Lig maçında 18 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, yalnızca 3 müsabakadan mağlup ayrıldı. 2021-22 sezonuna da Avcı yönetiminde başlayan Fırtına, geride kalan haftada 12 hafta sonunda topladığı 30 puan ile namağlup zirvede yer aldı. Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de son 24 maçını yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, ayrıca son 24 deplasman karşılaşmasından da namağlup ayrılarak kulüp tarihinde rekorları egale etti. Bordo-mavililer başarılı hoca ile Süper Lig'de iki sezonda toplamda 44 karşılaşmaya çıkarken, bu periyotta 27 galibiyet, 14 beraberlik aldı ve 3 defa yenildi.
BU YIL DERBİ KAYBETMEDİ
Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde ezeli rakipleriyle oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi. 2020-21 sezonunda Galatasaray'a ilk maçta 2-0 mağlup olan ve ikinci derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Avcı, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip, Fenerbahçe'ye de 1-0 kaybetti. Lider Trabzonspor, bu sezon geride kalan 12 haftalık bölümde ezeli rakiplerinin tamamıyla karşılaşırken, bu müsabakalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı'lı Trabzonspor, Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken; Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Açık ara zirveye taşıdı! Abdulah Avcı'nın gelişinin ardından...
Trabzonspor'a geldiği günden bu yana büyük bir gelişim ve yükseliş sağlayan Abdullah Avcı istatistikleriyle göz doldurdu. Avcı, bordo-mavililerde geride kalan haftada 12 hafta sonunda topladığı 30 puan ile namağlup zirvede yer aldı. Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de son 24 maçını yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, ayrıca son 24 deplasman karşılaşmasından da namağlup ayrılarak kulüp tarihinde rekorları egale etti. (TS spor haberleri)
Süper Lig'in 12. haftasında en yakın rakibi Atakaş Hatayspor'a 7, ezeli rakipleri; G.Saray'a 9, Beşiktaş ve F.Bahçe'ye 10'ar puan fark atan Trabzonspor, resmen tarih yazıyor. Fotomaç'ın haberine göre bu başarıda hiç şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı'nın payı çok büyük. 30 puan ile zirvede yer alan Fırtına'da Avcı, dün itibarıyla takımda tam bir yılını doldurdu. 10 Kasım 2020'de göreve gelen ve 2020-21'in 9'uncu haftasında BB Erzurumspor karşılaşmasıyla takımın başında ilk müsabakasına çıkan tecrübeli hoca, Karadeniz devini 8 hafta sonunda 6 puanla 17'nci sıradan devralmıştı. Fırtına Avcı ile sezonu ise 71 puanla 4'üncü tamamladı ve Konferans Ligi'ne katıldı.
17. SIRADAN 4. SIRAYA
Karadeniz devi, söz konusu sezonda Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 32 Süper Lig maçında 18 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, yalnızca 3 müsabakadan mağlup ayrıldı. 2021-22 sezonuna da Avcı yönetiminde başlayan Fırtına, geride kalan haftada 12 hafta sonunda topladığı 30 puan ile namağlup zirvede yer aldı. Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de son 24 maçını yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, ayrıca son 24 deplasman karşılaşmasından da namağlup ayrılarak kulüp tarihinde rekorları egale etti. Bordo-mavililer başarılı hoca ile Süper Lig'de iki sezonda toplamda 44 karşılaşmaya çıkarken, bu periyotta 27 galibiyet, 14 beraberlik aldı ve 3 defa yenildi.
BU YIL DERBİ KAYBETMEDİ
Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde ezeli rakipleriyle oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi. 2020-21 sezonunda Galatasaray'a ilk maçta 2-0 mağlup olan ve ikinci derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Avcı, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip, Fenerbahçe'ye de 1-0 kaybetti. Lider Trabzonspor, bu sezon geride kalan 12 haftalık bölümde ezeli rakiplerinin tamamıyla karşılaşırken, bu müsabakalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı'lı Trabzonspor, Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken; Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...