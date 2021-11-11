TRABZONSPOR HABERLERİ - Açık ara zirveye taşıdı! Abdulah Avcı'nın gelişinin ardından...

Süper Lig'de namağlup lider olan Trabzonspor'da devre arası takviyeleri şekillenmeye başlarken sürpriz bir gelişme yaşandı. Yüreğini Koy Ortaya isimli bir taraftar platformu, 24 yaşındaki orta sahaya 'geri dön' çağrısı yaptı. Bu paylaşımı genç yıldızın ağabeyi de beğendi. (TS spor haberleri)