11 Kasım 2021, Perşembe

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Açık ara zirveye taşıdı! Abdulah Avcı'nın gelişinin ardından...

Açık ara zirveye taşıdı! Avcı’nın gelişinin ardından...
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Trabzonspor'a geldiği günden bu yana büyük bir gelişim ve yükseliş sağlayan Abdullah Avcı istatistikleriyle göz doldurdu. Avcı, bordo-mavililerde geride kalan haftada 12 hafta sonunda topladığı 30 puan ile namağlup zirvede yer aldı. Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de son 24 maçını yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, ayrıca son 24 deplasman karşılaşmasından da namağlup ayrılarak kulüp tarihinde rekorları egale etti. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in 12. haftasında en yakın rakibi Atakaş Hatayspor'a 7, ezeli rakipleri; G.Saray'a 9, Beşiktaş ve F.Bahçe'ye 10'ar puan fark atan Trabzonspor, resmen tarih yazıyor. Fotomaç'ın haberine göre bu başarıda hiç şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı'nın payı çok büyük. 30 puan ile zirvede yer alan Fırtına'da Avcı, dün itibarıyla takımda tam bir yılını doldurdu. 10 Kasım 2020'de göreve gelen ve 2020-21'in 9'uncu haftasında BB Erzurumspor karşılaşmasıyla takımın başında ilk müsabakasına çıkan tecrübeli hoca, Karadeniz devini 8 hafta sonunda 6 puanla 17'nci sıradan devralmıştı. Fırtına Avcı ile sezonu ise 71 puanla 4'üncü tamamladı ve Konferans Ligi'ne katıldı.

17. SIRADAN 4. SIRAYA

Karadeniz devi, söz konusu sezonda Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 32 Süper Lig maçında 18 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, yalnızca 3 müsabakadan mağlup ayrıldı. 2021-22 sezonuna da Avcı yönetiminde başlayan Fırtına, geride kalan haftada 12 hafta sonunda topladığı 30 puan ile namağlup zirvede yer aldı. Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de son 24 maçını yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, ayrıca son 24 deplasman karşılaşmasından da namağlup ayrılarak kulüp tarihinde rekorları egale etti. Bordo-mavililer başarılı hoca ile Süper Lig'de iki sezonda toplamda 44 karşılaşmaya çıkarken, bu periyotta 27 galibiyet, 14 beraberlik aldı ve 3 defa yenildi.

BU YIL DERBİ KAYBETMEDİ

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde ezeli rakipleriyle oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi. 2020-21 sezonunda Galatasaray'a ilk maçta 2-0 mağlup olan ve ikinci derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Avcı, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip, Fenerbahçe'ye de 1-0 kaybetti. Lider Trabzonspor, bu sezon geride kalan 12 haftalık bölümde ezeli rakiplerinin tamamıyla karşılaşırken, bu müsabakalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı'lı Trabzonspor, Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken; Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.
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