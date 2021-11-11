11 Kasım 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Anastasios Bakasetas'ın son durumu belli oldu! Sakatlığı...

Bakasetas’ın son durumu belli oldu! Sakatlığı...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.11.2021

Trabzonspor'un bu sezon parlayan yıldızı Anastasios Bakasetas'ın son durumu belli oldu. Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Yunan oyuncunun sakatlığıyla ilgili açıklama geldi. Yunanistan Milli Takım Teknik Direktörü John van't Schip, Bakasetas'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. İşte o açıklama... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Bakasetas ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Haber 61'in derlediği haberde; Yunanistan Milli Takım Teknik Direktörü John van't Schip, Beşiktaş maçında sakatlanan Bakasetas'ın en az üç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Dizinden sakatlanan Bakasetas'ın şişliğin ciddi olduğunu ilk etapta ödem toplaması yüzünden MR'ının çekilemediği belirtildi. Ödemin dağılmasından sonra çekilen ikinci MR'da sakatlığın net olarak ortaya çıktığı açıklandı.

Van't Schip cezası nedeniyle zaten Perşembe günü İspanya karşısında forma giyemeyecek olan Bakasetas'ın Kosova'ya karşı da oynayamayacağını söyledi.

Yunan Milli Takımı'nın Hollandalı teknik direktörünün bu açıklamalarından sonra Bakasetas'ın Gaziantep ve Karagümrük maçlarında forma giymesi zora girdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı heyecanı! Sosyal medyada... Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı heyecanı! Sosyal medyada...
Açık ara zirveye taşıdı! Avcı’nın gelişinin ardından... Açık ara zirveye taşıdı! Avcı'nın gelişinin ardından...
Avcı sol bek istedi! Listede 2 aday var... Avcı sol bek istedi! Listede 2 aday var...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör