Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Bakasetas ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Haber 61'in derlediği haberde; Yunanistan Milli Takım Teknik Direktörü John van't Schip, Beşiktaş maçında sakatlanan Bakasetas'ın en az üç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Dizinden sakatlanan Bakasetas'ın şişliğin ciddi olduğunu ilk etapta ödem toplaması yüzünden MR'ının çekilemediği belirtildi. Ödemin dağılmasından sonra çekilen ikinci MR'da sakatlığın net olarak ortaya çıktığı açıklandı.

Van't Schip cezası nedeniyle zaten Perşembe günü İspanya karşısında forma giyemeyecek olan Bakasetas'ın Kosova'ya karşı da oynayamayacağını söyledi.

Yunan Milli Takımı'nın Hollandalı teknik direktörünün bu açıklamalarından sonra Bakasetas'ın Gaziantep ve Karagümrük maçlarında forma giymesi zora girdi.

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