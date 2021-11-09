09 Kasım 2021, Salı

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da derbi coşkuyla kutlandı!

Fırtına’da derbi coşkuyla kutlandı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

Trabzonspor Süper lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek büyük bir sevinç yaşadı. Bu zaferin ardından ise ortaya renkli kareler çıktı. (TS spor haberleri)

Beşiktaş galibiyetinin ardından bordo- mavili futbolcular soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı. Ardından ise sosyal medyaya düşen taraftarlar videolarını izleyen oyuncuların birçoğu duygusal anlar yaşadı. Fotomaç'ın derlediği habere göre bazı sevinç videoları ise kahkahalara neden oldu. Futbolcuların birçoğu daha önce görülmemiş bir şekilde taraftarların videolarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ayrıca bordo-mavili taraftarlar kendi aralarında da sevinç fotoğraflarına çok sayıda etkileşim verdi.
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