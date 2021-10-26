Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Sabıra ve zamana ihtiyacımız var
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sabıra ve zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını eksik sürdürdü. Bordo-mavili takımda sakat oyunculara yenileri eklendi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Peres, Bakasetas, Trondsen, Djaniny, Denswill, Taha Tepe katılmadı. Abdulkadir Parmak, Koita ve Nwakaeme takımdan ayrı koşu yaptı. Parmak ve Koita'nın çarşamba günü takıma katılması bekleniyor.
AVCI: HERKESİN ENERJİSİ YÜKSEK BİR ŞEKİLDE DEVAM EDERİZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla yaptığı kısa konuşmanın ardından basın mensuplarının yanına gelerek, "Umarım herkesin enerjisi bu şekilde yüksek bir şekilde devam ederiz. Hoş geldiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Sabıra ve zamana ihtiyacımız var. O sabrı ve zamanı bekliyoruz" ifadelerini kullandı
Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından çift kale maç yaptı.
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