TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır başarının sırrını açıkladı!

Trabzonspor'un Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta attığı paslarla adeta maça damga vuran Marek Hamsik sergilediği futbolla tam bir resital sergiledi. İşte Hamsik'in Beşiktaş maçına dair yapmış olduğu kritik detaylar... (TS spor haberleri)