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TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik resitali sürüyor!

Fırtına’da Hamsik resitali!
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Giriş Tarihi: 08.11.2021

Trabzonspor'un Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta attığı paslarla adeta maça damga vuran Marek Hamsik sergilediği futbolla tam bir resital sergiledi. İşte Hamsik'in Beşiktaş maçına dair yapmış olduğu kritik detaylar... (TS spor haberleri)

Sezon başında Trabzonspor'un renklerine bağladığı Marek Hamsik ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu Beşiktaş derbisinde bir kez daha gösterdi. Fotomaç'ın derlediği habere göre Slovak yıldız, ilk golde zor pozisyonda tek topta Abdülkadir Ömür'e ölçülü bir ara pası attı. Harika bir gol hazırladı. Maç boyunca tüm takımı organize eden 34 yaşındaki futbolcu, 2. golde de klasını konuşturdu. Maç 1-1 devam ederken birçok oyuncunun panik yapıp topu tüm gücüyle uzaklaştıracağı bir poziyonda Abdülkadir Ömür'e aşırtma pas verdi. Başta Josef olmak üzere tüm Beşiktaş savunması önde kaldı. Kontrataktan Trabzonspor, Cornelius ile 3 puana uzandı.
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