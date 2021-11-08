TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik resitali sürüyor!

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş derbisinde kazanan bordo-mavililer olmuştu. Karşılaşma sonra milli kalecimiz Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Çakır, "Ben yok biz var en önemli sırrımız bu. Takımdaki kimse bireysel olarak başarıyı üstlenmiyor, oynayan oynamayan herkes bu seneye inanıyor. Bizim takımda hata da başarı da herkesin" ifadelerini kullandı.