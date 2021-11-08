TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı fark yaratıyor!

GERGİNLİĞE KARŞI UYARI

Abdullah Avcı'nın en çok çekindiği durum böyle bir maçta eksik kalmaktı. Teknik ekip maç öncesinde oyuncuları oluşabilecek taraftar baskısı ve Beşiktaş'ın agresif olabileceği konularında uyarmıştı. Bu uyarılar da maçta direkt olarak görüldü. Bu anlarda özel sorumluluk verilen takım kaptanları, arkadaşlarını sağduyulu olmaları konusunda sürekli uyardı. Böylece kart konusunda bir sıkıntı yaşanmadı.