TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı fark yaratıyor!
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşijtaş'ı 2-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürd��. Bordo-mavililerin başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı ise geldiği günden bu yana sabır futbolunun karşılığını almaya devam ediyor. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Karadeniz devinin Beşiktaş karşısında kazandığı galibiyetin perde arkasında yatanları Fotomaç Gazetesi araştırdı. 2-1'lik galibiyetin en büyük sırrı, "Sabırlı oyun" olurken, Marek Hamsik-Anastasios Bakasetas uyumu ve maç öncesi hazırlanan alternatif oyun planları, Beşiktaş'ın direncinin kırılmasının en etkili çözümü oldu. İşte derbi galibiyetinin şifreleri:
BASKIYA KARŞI SOĞUKKANLILIK
Abdullah Avcı, rakibin sezon başından itibaren oynadığı tüm maçları teknik ekibiyle analiz etti. Ardından oyuncularına, "İlk 20 dakikalık bölüm çok kritik. Orada baskıyı kırmamız ve onların tempoyu artırma çalışmalarına, soğukkanlı tepki vermemiz gerekiyor" dedi. Bu analiz maçta karşılarına aynen çıktı ve antrenmanlarda uygulanan çözüm yolları sonucunu verdi. Beşiktaş'ın direnci 30 dakikada kırıldı.
SAKATLIĞA KARŞI YEDEK PLAN
Haftaya sakatlıklarla başlayan Abdullah Avcı, maçta da bu tip problemlerin oluşabileceğini ekibiyle ön görerek bir hazırlık yaptı. Özellikle sakatlıktan yeni çıkan Nwakaeme ve Bakasetas gibi oyuncuların sıkıntı yaşayabileceklerini düşünerek B Planı hazırlandı. Bakasetas'ın yaşadığı sakatlık sonrası oyuna Manolas Siopis girdi. Başka bir formasyona geçildi. Fırtına orta saha hakimiyetini eline geçirdi.
GERGİNLİĞE KARŞI UYARI
Abdullah Avcı'nın en çok çekindiği durum böyle bir maçta eksik kalmaktı. Teknik ekip maç öncesinde oyuncuları oluşabilecek taraftar baskısı ve Beşiktaş'ın agresif olabileceği konularında uyarmıştı. Bu uyarılar da maçta direkt olarak görüldü. Bu anlarda özel sorumluluk verilen takım kaptanları, arkadaşlarını sağduyulu olmaları konusunda sürekli uyardı. Böylece kart konusunda bir sıkıntı yaşanmadı.
OYUN PLANINA SADAKAT
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesi yaptığı analizleri sonrasında oyun planını kurdu. Öğrencilerini iki konuda uyardı. Eksik kalmamak ve yenik duruma düşülmesi halinde dahi ana oyun planından vazgeçmemek. Bordo-mavili futbolcular, Marek Hamsik'in önderliğinde maçın başından sonuna kadar disiplinden kopmadı. Sonunda da 3 puanı hanelerine yazdırmayı başardı.
KULÜBEYİ DE HAZIRLADI
Abdullah Avcı maç öncesi motivasyon konuşması yapmıştı. Avcı "Buradan galibiyetle ayrılacaksak sadece sahadakilere iş düşmeyecek. Oyuna sonradan giren hatta girmeyen bile daha çok mücadele edecek" demişti. Trabzonspor'da oyuna sonradan giren isimler üst düzey katkı sağladı. Özellikle Beşiktaş'ın yaptığı hamleler sonrasında yapılan son iki değişiklik, kilidin çözülmesini sağladı.
HAMSIK ÜZERİNDEN TAKTİK
Trabzonspor'da maç öncesi hücum planları ağırlıklı olarak Bakasetas ve Anthony Nwakaeme'nin üzerinden yapılmıştı. Ancak Bakasetas'ın sakatlanması sonrasında saha içi yerleşimi değişti. Siopis, Berat Özdemir'in yanına geçince Marek Hamsik de Bakasetas'ın bölgesine kaydı. Usta çalıştırıcı son haftaların formda ismi Abdülkadir Ömür'ün de hızından ve tekniğinden fazlasıyla yararlandı.
SABIR, ÖZVERİ VE İNANÇ
Maç öncesi yapılan tüm antrenmanlarda Abdullah Avcı, oyuncularına yaptığı uyarılarda özellikle, "Sabırlı oyun", "Özveri" ve "İnanç" vurgusu yapmıştı. Bu oyun planı da maç içerisinde meyvelerini verdi. "Oyun organizasyonlarına sadık kaldığınızda, oyuna giren oyuncular ne yapmasını biliyor ise, oyuncular bu organizasyona sadık kalıyor. Bizim sabır kelimemizin açılımı bu" dedi, sonucunu aldı.
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