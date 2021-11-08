TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sinyali vermişti! Fırtına'dan sol bek operasyonu
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sol bek pozisyonu için arayışlarına devam eden bordo-mavililerde, gündemin bir numaralı maddesi Uğur Çiftçi... Fırtına, Sivasspor'u ikna edip yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'da Uğur Çiftçi'nin alternatifi ise Irakli Azarovi. Bordo-mavililer Uğur Çiftçi'den olumlu sonuç alamazsa Gürcü oyuncu için girişimlerde bulunacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla deviren Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, "Sol tarafta 3-4 oyuncu kullandık bu zamana kadar. Trondsen uzun bir sakatlıktan çıktı. Devre arasında burasıyla ilgili bir çalışmamız var." ifadelerini kullanmıştı.
SOL BEK POZİSYONU İÇİN ÖNCELİK UĞUR
Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün haberine göre, Trabzonspor'da sol bek pozisyonu için öncelik Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi...
Bordo-mavililer 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu için Sivasspor görüşme gerçekleştirecek.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, daha önce yaptığı açıklamada Trabzonspor'un Uğur Çiftçi'ye olan ilgisini doğrulamıştı.
ALTERNATİF İSİM AZAROVI
Trabzonspor, Uğur Çiftçi'nin alternatifini ise Irakli Azarovi olarak belirledi.
Bordo-mavililer Uğur'dan istediği sonucu alamazsa Irakli Azarovi transferini bitirmek için uğraş verecek.
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