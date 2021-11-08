Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, "Sol tarafta 3-4 oyuncu kullandık bu zamana kadar. Trondsen uzun bir sakatlıktan çıktı. Devre arasında burasıyla ilgili bir çalışmamız var." ifadelerini kullanmıştı.