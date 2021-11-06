TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Beşiktaş zaferi için 10 maddelik yol haritası!
Süper Lig'in 12. haftası derbi heyecanına sahne olacak. 11 hafta sonunda 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak namağlup liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor; son şampiyon Beşiktaş'a konuk olacak. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlıları yenmek için 10 maddelik bir plan belirledi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda bugün Beşiktaş ile kritik bir derbiye çıkacak. Bakasetas ve Nwakaeme'nin tamamen iyileşmesi moralleri yükseltirken, teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncularına disiplin uyarısı yaptı.
Zorlu maç öncesi talebeleriyle yaptığı son toplantıda deneyimli teknik adamın "Geride kalan haftalarda önemli işlere imza attık. Ancak derbi maçlar hep farklı olmuştur. İyi hazırlandık ve namağlup olarak sahaya çıkacağız. Nasıl bizim taraftarlarımız rakipleri olumsuz etkiliyorsa Beşiktaş taraftarları da bizim oyunumuzu bozmaya çalışacaktır. Bu nedenle sahada sakin kalın. Oyun disiplininden kopmayın. Üzerinizde baskı hissetmeyin. Kendi futbolumuzu oynarsak kazanırız" dediği öğrenildi.
İşte Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına'nın derbi için yol haritası:
1- Çaykur Rizespor maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına bir gün izin verdi. Ardından yapılan ilk antrenmanda ise "Lideriz ama bu bir şey başardığımız anlamına gelmez. Tam aksine şimdi daha çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.
2- Sakatlar Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius ve Denswil, tam olarak takımla çalışma şansı bulamadı. Nwakaeme ve Denswil, bir gün aradan sonra takıma katıldı. Bakasetas 2 gün, Cornelius ise sadece dün takımla çalışmalara katılabildi.
3- Abdullah Avcı, yardımcılarıyla birlikte Beşiktaş'ın Süper Lig ve Avrupa'daki tüm maçlarını detaylı bir şekilde analiz etti. Hızlı hücum, pas oyunu, takım savunması gibi detayların maçın gidişatında çok önemli etken olacağına karar verildi.
4- Yönetim kurulu tıpkı Fenerbahçe derbisi öncesi olduğu gibi ekstra bir prim uygulamama kararı aldı. Ancak maçın kazanılması durumunda Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun soyunma odasında yine oyunculara özel bir prim vermesi bekleniyor.
5- Camia ve taraftarların beklentisinin çok yükselmesi ve karşılaşmanın kazanılması durumunda şampiyonluk iddiasının çok güçleneceğinin farkında olan teknik direktör Abdullah Avcı, bunun bir baskıya dönüşmemesi için yoğun çaba sarf etti.
6- Bu tür karşılaşmaları kariyerlerinde çok fazla oynayan yıldız futbolcuları ile görüşen ve tecrübelerini takım arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, saha içerisinde daha fazla sorumluluk almalarını da özellikle talep etti.
7- Teknik direktör Abdullah Avcı, bordomavili takımda yıldız futbolcular Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Marek Hamsik'ten daha özgür hareket etmelerini talep etti. Avcı, üç tecrübeli isimden özellikle skor anlamında daha çok katkı bekliyor.
8- Yönetim, Beşiktaş cephesinden maç gününün değiştirilmesi, hakem konusu ve stada taraftarların tamamen alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap vermedi. Bunun nedeni ortamı germemek ve bu süreçte sadece galibiyete odaklanmak.
9- Stoper bölgesinde kart cezalısı Edgar'ın yerine Hüseyin Türkmen'i hazırlayan Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür ile de özel olarak ilgilendi. Tecrübeli teknik adam, genç oyuncunun bu dev karşılaşmada daha ön plana çıkmasını istiyor.
10- Son idmanda oyuncularına bir konuşma yapan Avcı, özellikle mücadelenin temposunun kendileri tarafından ayarlanması gerektiğine vurgu yaptı. Avcı, sakin kalmaları gerektiğini ve maçın ilk dakikalarının çok önemli olduğunu da ifade etti.
DIŞ SAHADA KAYBETMİYOR
Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 376 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz devi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.
KARTAL'I İSTANBUL'DA 6 DEFA MAĞLUP ETTİ
Bordo-mavililer, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 17 maçta galibiyetlerde üstün olan taraf. Trabzonspor, bu periyotta rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. Fırtına, bu maçların 6'sında Beşiktaş'a üstünlük kurdu, 7 karşılaşma berabere bitti.
KOITA YINE YOK
Beşiktaş derbisi öncesi takımla birlikte çalışan ve sakatlığı atlatan Fode Koita'nın kadroya alınması bekleniyordu. Ancak Abdullah Avcı, 31 yaşındaki ismi 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi. Gineli Gineli forvetin fiziksel olarak hazır olmadığı belirtildi.
AHMETCAN A TAKIMDA
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda daha çok maç tecrübesi kazanması için U19 takımına verilen Ahmetcan Kaplan, kart cezalısı olan Edgar'ın yokluğunda tekrar A takım kadrosuna dahil edildi. 18 yaşındaki stoper bugün yedek.
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