TRABZONSPOR HABERLERİ - Rıza Çalımbay'dan transfer itirafı! Uğur Çiftçi ve Trabzonspor...
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'u çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor'un sezon başında sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi için teklif yaptığını söyledi. İşte Çalımbay'ın açıklamaları... (TS spor haberi)
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da bu sezonki performansıyla göz dolduran Uğur Çiftçi'nin Trabzonspor'un transfer gündemine girdiği belirtildi.
Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, 29 yaşındaki sol bek Uğur Çiftçi için bordo-mavili takımın sezon başında transfer teklifi yaptığını açıkladı.
"TRABZONSPOR TEKLİF YAPTI"
Radyospor'a transfer açıklamasında bulunan Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi performansıyla A Milli Takım kadrosunda yer almayı hak ediyor. Uğur Çiftçi için sezon başında Trabzonspor teklif yaptı fakat ara transfer dönemi için şu anda bir şey yok. Öyle bir durum oluşursa kulübümüzün ve Uğur'un menfaati neyse o noktada yer alırım. Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç ayrıldı, biz iki oyuncunun da önünü açtık." ifadelerini kullandı.
2018-2019 sezonu yaz transfer döneminde Sivasspor'a gelen 29 yaşındaki sol bek bu sezon 17 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı.
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