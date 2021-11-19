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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Gervinho açıklaması! Ameliyat edildi

Fırtına resmen açıkladı! Yıldız isim ameliyat edildi
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 Giriş Tarihi: 19.11.2021

Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Gervinho, Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'la oynadığı maçta ön çapraz bağları kopmuş ve sakatlanarak sezonu kapattığı belirtilmişti. Bordo-mavili kulüp Fildişi Sahilli yıldızın ameliyat edildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'la oynanan maçta sakatlanan Gervinho'yla ilgili Trabzonspor'dan açıklama geldi.

İşte o açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven futbolcumuz Gervinho'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven, "Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır" dedi.

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