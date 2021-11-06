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Beşiktaş Trabzonspor maçında Bakasetas sakatlandı! Oyuna devam edemedi

Fırtına’da Bakasetas şoku! Oyuna devam edemedi
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Mücadelenin 31. dakikasında bordo-mavililerde Bakasetas sakatlanarak kendini yere bıraktı ve değişiklik talep etti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında bordo-mavili takımda Anastasios Bakasetas sakatlanarak kendini yere bıraktı. Yunan oyuncu kenara dönerek değişiklik işareti yaptı ve oyuna devam edemedi.

Fırtına'da 28 yaşındaki oyuncunun yerine vatandaşı Manolis Siopis dahil oldu.

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