07 Kasım 2021, Pazar
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Beşiktaş - Trabzonspor maçına Uğurcan Çakır damga vurdu! Süper Lig'in en çok...
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili performansıyla bordo mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır damga vurdu. Birçok net pozisyonda Beşiktaş'a gol izni vermeyen milli kaleci, ayrıca bu kurtarışlarla Süper Lig'de de 1 numara yükseldi. İşte detaylar...
Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşırken, bordo-mavililerin milli eldiveni Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla alkış topladı.
Kalesinde adeta devleşen ve Beşiktaş hücumcularında zor anlar yaşatan Uğurcan Çakır, bununla beraber Süper Lig'in zirvesine yerleşti.
EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİ OLDU
Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 12. haftasında itibarıyla 43 kurtarışla Süper Lig'de 1 numaraya yerleşti.
İŞTE UĞURCAN'IN YAPTIĞI KRİTİK KURTARIŞLARDAN BAZILARI
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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