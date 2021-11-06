07 Kasım 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Beşiktaş - Trabzonspor maçına Uğurcan Çakır damga vurdu! Süper Lig'in en çok...

Dev maça damga vurdu! Art arda kurtarışlar...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili performansıyla bordo mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır damga vurdu. Birçok net pozisyonda Beşiktaş'a gol izni vermeyen milli kaleci, ayrıca bu kurtarışlarla Süper Lig'de de 1 numara yükseldi. İşte detaylar...

Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşırken, bordo-mavililerin milli eldiveni Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla alkış topladı.

Kalesinde adeta devleşen ve Beşiktaş hücumcularında zor anlar yaşatan Uğurcan Çakır, bununla beraber Süper Lig'in zirvesine yerleşti.

Beşiktaş Trabzonspor maçında Bakasetas sakatlandı! Oyuna devam edemedi

EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİ OLDU

Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 12. haftasında itibarıyla 43 kurtarışla Süper Lig'de 1 numaraya yerleşti.

İŞTE UĞURCAN'IN YAPTIĞI KRİTİK KURTARIŞLARDAN BAZILARI

(Fotoğraflar: beIN Sports)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Derbi öncesi dikkat çeken istatistik! Pjanic ile Hamsik... Derbi öncesi dikkat çeken istatistik! Pjanic ile Hamsik...
Fırtına’dan o isme teklif! Hocası açıkladı Fırtına'dan o isme teklif! Hocası açıkladı
Abdullah Avcı: Ölüm kalım maçı değil Abdullah Avcı: Ölüm kalım maçı değil
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör