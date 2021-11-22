22 Kasım 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Lider Gaziantep FK karşısında! İşte Trabzonspor - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Lig lideri konumunda bulunan bordo mavililer, bu maçı kazanarak rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada yara almak istemiyor. İşte karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkması beklenen ilk 11...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Lider Gaziantep FK karşısında! İşte Trabzonspor - Gaziantep FK maçı muhtemel 11’leri...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Fırtına, milli ara öncesinde inanılmaz bir form grafiği yakalamıştı. Oynadığı son 5 karşılaşmayı da kazanan Trabzonspor hem liderlik koltuğuna yükselmiş hem de ezeli rakipleriyle puan farkını iyice açmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Lider Gaziantep FK karşısında! İşte Trabzonspor - Gaziantep FK maçı muhtemel 11’leri...

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi Süper Lig'de galibiyet serisini 6 maça çıkarmak. Bordo-mavililer böylece 253 gün ve 24 maçlık namağlup rekorlarını da daha yukarı taşımış olacak. Avcı hafta boyunca öğrencilerine motivasyon konuşmaları yaparak onları bu maça hazırladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Lider Gaziantep FK karşısında! İşte Trabzonspor - Gaziantep FK maçı muhtemel 11’leri...

KALE ERCE'YE EMANET

Fotomaç'ın haberine göre; Gaziantep mücadelesi öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı, mecburi rotasyona gidecek. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Uğurcan Çakır ile sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas kesin olarak yok.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Lider Gaziantep FK karşısında! İşte Trabzonspor - Gaziantep FK maçı muhtemel 11’leri...

Kalede Erce Kardeşler oynayacak. Yunan yıldızın yerine ise vatandaşı Manolas Siopis'in 11'de başlaması bekleniyor. Abdullah Avcı sakatlık sonrası sadece dün takımla çalışan Marek Hamsik hakkındaki kararı maç günü verecek. Bordo-mavililer ceza ve sakatlara rağmen şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Lider Gaziantep FK karşısında! İşte Trabzonspor - Gaziantep FK maçı muhtemel 11’leri...

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Erce, Dorukhan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Caulker, Djilobodji, Tosca, Recep, Doğan, Jefferson, Maxim, Muhammet

TRABZONSPOR HABERLERİ - Lider Gaziantep FK karşısında! İşte Trabzonspor - Gaziantep FK maçı muhtemel 11’leri...

KAPTAN NWAKAEME

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaptanlık sıralaması olmadığı için karar teknik direktör Abdullah Avcı'ya bırakılmıştı. Usta çalıştırıcı takımın eskilerinden olan ve aidiyetiyle her zaman takdir edilen Anthony Nwakaeme'yi bugün sahaya kaptan olarak çıkaracak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Lider Gaziantep FK karşısında! İşte Trabzonspor - Gaziantep FK maçı muhtemel 11’leri...

MAÇTAN RAKAMLAR

Fırtına, Gaziantep ile oynadığı son 4 maçı kaybetmedi. 2 defa kazandı, 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Gaziantepspor bu sezon deplasmanda sadece 1 puan alabildi. (Sivasspor deplasmanı) Yediği 16 golün, 14'ü de dış sahada geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Lider Gaziantep FK karşısında! İşte Trabzonspor - Gaziantep FK maçı muhtemel 11’leri...

Trabzonspor bugün kazanırsa 33 puana ulaşacak. 2005-06'da 35 toplayan Fenerbahçe'den sonra 30 puan üzerine çıkan ilk takım olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Lider Gaziantep FK karşısında! İşte Trabzonspor - Gaziantep FK maçı muhtemel 11’leri...

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında yüzde 61'lik galibiyet yüzdesiyle müthiş bir iş çıkarıyor.

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