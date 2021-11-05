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TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'a Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber! Andreas Cornelius takımla çalışmalara başladı

Fırtına’ya derbi öncesi müjdeli haber!
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 Giriş Tarihi: 05.11.2021

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Vodafone Park'ta kozlarını paylaşaca. Bordo mavililerde, Anastasios Bakasetas'ın ardından sakatlığı geçen Andreas Cornelius takıma katıldı. Danimarkalı golcü, siyah beyazlılara karşı forma giyebilecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Andreas Cornelius sevinci yaşanıyor. Süper Lig'de yenilgisiz liderliğini sürdüren bordo-mavililer, 12. haftada Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın konuğu olacak. Fırtına'da Bakasetas'ın ardından bir süredir sakatlığı bulunan Cornelius'un da takıma katıldığı belirtildi.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre, Danimarkalı golcü Beşiktaş'a karşı oynayabilecek.

3 EKSİK BULUNUYOR!
Trabzonspor'da kart cezalısı Edgar ile birlikte, sakatlıkları bulunan Gervinho ve Bruno Peres derbide sahadaki yerini alamayacak.

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